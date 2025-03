„Meie huvisid ei arvesta keegi.“ Mõte relvarahust ajab Vene sõjapropagandistid raevu

Teisipäeval Saudi Araabias peetud kõnelustel kiitis Ukraina heaks USA ettepaneku sõlmida 30 päevaks Venemaaga relvarahu. Järgmiseks antakse ettepanek Venemaale arutada. Sealsed sõjablogijad suhtuvad plaani skeptiliselt ja paluvad, et Kreml ei läheks sellega kaasa.

Osa blogijaid toonitas, et 30-päevane relvarahu teeniks praegu tõenäoliselt pigem Ukraina kui Venemaa huve. Telegrami kanal „Arhangel Spetsnaza“ („Eriväelaste peaingel“) kirjutas, et 30 päeva annaks Ukrainale võimaluse oma üksuste kaotusi korvata ja uusi kaitseliine ette valmistada. Samuti väljendas autor hirmu, et Ukraina kasutaks USA sõjalise abi ja luurekoostöö taastumist oma rünnakute ettevalmistamiseks.