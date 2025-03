VIDEOANALÜÜS | Kuidas Donald Trump valetab? Nende kuue punkti abil levitati valeinfot kondoomide ostmise kohta Gazas

Uut ametiaega on ta jätkanud sarnaselt, muuhulgas korrutades, et USA on Ukrainat abistanud 350 miljardi dollariga ning Euroopa vaid 100 miljardiga, kuigi tegelikkuses hinnatakse USA ja Euroopa abi sarnasesse suurusjärku .

Delfi TV vaatleb üht eriti kummalist näidet sellest, kuidas levis vale, et USA on saatnud Gaza sektorile 50 miljoni dollari ulatuses kondoome, mida Hamas on kasutanud pommide valmistamiseks. Laine hinnangul tuldi sellega lagedale, et põhjendada drastilisi kärpeid rahvusvahelisele abiagentuurile USAID.