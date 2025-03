ÜLEVAADE | Ukraina sai olulise, USA sümboolse võidu. Relvarahu on sama kahtlane kui enne

Poola teatas täna, et USA teisipäevane lubadus Ukraina relvatarned kohe taastada on täidetud ning relvasaadetised liiguvad taas üle Poola-Ukraina piiri. „Võin kinnitada, et relvade transport läbi Jasionka piiripunkti on taastunud endises mahus,“ ütles Poola välisminister Radosław Sikorski.

Relvasaadetiste ja luurekoostöö taastamisest teatati vaatamata sellele, et eile Saudi Araabias toimunud USA-Ukraina läbirääkimistel ei jõutud kahepoolse maavarade leppe sõlmimiseni. Siiski sai USA Ukrainalt kinnituse, et Ukraina on valmis 30-päevaseks relvarahuks, juhul kui seda hakkab täitma ka Venemaa. „Läheme selle ettepanekuga nüüd venelaste juurde ja loodame, et nad ütlevad rahule jah,“ ütles USA välisminister Marco Rubio. „Pall on nüüd nende väljakupoolel.“