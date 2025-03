OTSEPILT | Kristen Michal selgitas infotunnis, kuidas viiendikule ametnikele kinga antakse

Michal on sel nädalal öelnud, et eesmärk on ametnike arvu vähendada 20%.

„Mis see siis arvuliselt tähendab? Kui palju ametnikke meil väheneb, mis ajaks on see realistlik ellu viia?“ uuris Isamaa saadik Helir-Valdor Seeder

Michal märkis, et see on esialgne eesmärk. „Me hakkame selle üle kõnelema. Eesmärk tuleb seada kõrgele, muidu seda ei saavutata,“ selgitas ta ja lisas, et lähiajal tuleb ettevõtjate nõukoda tema juurde. „Me võtame süstemaatiliselt ette erinevad riigi kontrolltegevused ja erinevad bürokraatlikud vormid. Ettevõtjad ühiselt otsivad, kust saame neid ära jätta või muuta oluliselt kasinamaks,“ ütles Michal. „Ja kui seda teha päris suure hoolega, siis eesmärk lõpuks võiks olla nii, et meil läheb sisuliselt 20% inimesi vähem vaja nende kontrollide, tegevuste ja normatiivide täitmiseks. Sedapidi siis see peaks eesmärk olema.“

Peaministri sõnutsi on see loogiline lahendus. „Miks ma seda sedapidi näen: mul on kogemus ka nullbürokraatia vedamisest. Mis ma ütleks läks edukalt. Selle tulemusena tekkis Eesti inimestele, ettevõtjatele palju lihtsam aruandlus.“

