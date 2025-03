Kohus tunnistas kanepikasvataja süüdi narkokuriteos

Lääne ringkonnaprokuröri Merje Turjakase sõnul nõustus kohus riikliku süüdistusega ning mõistis A-T. Tammaru ja R. Sõkkali süüdi narkokuriteos ning A-T. Tammaru ka tulirelva ebaseaduslikus käitlemises. Süüdistatavad tunnistasid kohtumenetluse vältel, et on tegelenud kanepi kasvatamise ja tarvitamisega, kuid nende eesmärgiks oli kasvatada CBD-kanepit, lisas Turjakas. Ekspertiis näitas aga, et konfiskeeritud 6,5 kilogrammi kanepiproduktide THC sisaldus jäi vahemikku 0,3% - 11%. Eestis on kanepi kasvatamine kuritegu, kui THC sisaldus on üle 0,3%. Lisaks oleks ekspertiisi kohaselt sellisest kanepi kogusest piisanud narkojoobe tekitamiseks üle 8000 inimesele ehk näiteks kõikidele Lääneranna valla elanikele ning narkootilist ainet oleks veel ülegi jäänud. Seega on tegemist märkimisväärse kogusega, millele lisaks käitlesid süüdistatavad ka teisi narkootilisi aineid.