Politoloog: isegi kui relvarahu õnnestub, oleme rahuleppest veel kaugel

Üks asi on Tüüri sõnul kindel: kui relvarahu läbi läheb, on Trump enda üle uhke. „Trump on endale püstitanud eesmärgi saavutada mingisugune rahunimeline nähtus. Mingi paber, millele tema saab oma suure allkirja panna ja näidata, et ta tegi ära,“ selgitas ta. „Ma arvan, see on üks väheseid asju, mida me teame.“