Gruusia ekspresident Saakašvili mõisteti süüdi uues asjas ja talle määrati vanglakaristus

Varem on määratud Saakašvilile kahe erineva võimuliialduse süüdistusega kuue aasta pikkune vanglakaristus. Praegu määratud karistus loetakse täidetuks alates vahistamise hetkest 2021. aastal, mis tähendab, et Saakašvili lõpetab karistuse kandmise 2030. aasta oktoobris. Samuti on tema suhtes menetluses teised süüdistused, millest üks puudutab ebaseaduslikku piiriületust.