Kliimaminister tõmbas ekskolleeg Piret Hartmani viimastele ponnistustele pidurit

„Täna ei ole kindlasti see hetk, kus lisada toiduvaldkonda bürokraatiat või palgata uusi inimesi. Ja ka ühistransporti puudutavad otsused tuleks piiratud ressursside tingimustes teha nii, et neist saaks kasu võimalikult paljud inimesed,“ rääkis Alender.

Mitmed otsused peavad sobituma tulevase vastutava ministri suurde plaani, teatas kliimaministeerium pressiteate vahendusel. „Nii liikuvusreformi rahastuses kui toiduvaldkonnas jäägu uue ministri hinnata, milliste muudatuste tegemine on just praegu oluline, kui valitsuse eesmärgiks on bürokraatia vähendamine ja majanduse elavdamine,“ ütles Alender.

Delfi on varem kajastanud, et sotsist regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman eraldas oma ministeeriumi eelarvest 15 miljonit eurot Rohuküla suunas raudtee pikendamise järgmise etapi ehitustööde alustamiseks.

Hartmani sõnutsi midagi ebaseaduslikku selles pole. „Rongiliiklus on meie ühistranspordis selgroog. See raha ei tule kellegi arvelt, pole kuskilt ära võetud. See raha on ühistranspordi eelarves olemas,“ lausus ta. „Ma kasutasin siin iga päeva ära selleks, et anda endast maksimum koos oma meeskonnaga. Loomulikult kasutasin ka seda viimast päeva, et vajalik otsus saaks tehtud.“