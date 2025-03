Lagunes järjekordne Portugali valitsus

Portugali peaminister Luís Montenegro paremtsentristlik valitsus kaotas skandaali üliolulise usaldushääletuse. Veidi enam kui aasta aega võimul olnud võimuliit varises kokku teisipäeva õhtul toimunud usaldushääletuse järel. President Marcelo Rebelo de Sousa kuulutab välja ennetähtaegsed valimised, need toimuvad ilmselt mai keskel.

Valituse lagunemise tagamaadeks on süüdistused Montenegro pereettevõtte Spinumviva kohta, mis on nõuetele vastavuse ja isikuandmete kaitse teenustele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma. Uurimine tuvastas, et ettevõte jätkas maksete saamist klientidelt, sealhulgas kasiinokontsernilt Solverde, isegi pärast Montenegro peaministri ametisseastumist 2024. aastal, vahendab Euractiv.