Poola kavatseb anda sõjalise väljaõppe 100 000 inimesele aastas

Eelmisel nädalal teatas Tusk jõupingutustest suurendada riigi sõjaväge 500 000 inimeseni, et võimalike ohtude korral oleks reservvägede arv piisav.

Selle raames teatas ta ka plaanist anda kõikidele täiskasvanud Poola meestele sõjaline väljaõpe. Ta rõhutas, et see ei ole naasmine Poolas 2008. aastal lõppenud ajateenistuse juurde.

Täna tutvustas Tusk plaani täpsemalt. Ta ütles, et sõjalise väljaõppe läbivad ka kõik valitsusametnikud.

„Ma olen veendunud, et vabatahtlikest ei tule puudust,“ ütles ta oma ministritele antud kommentaarides.

Viimaste andmete kohaselt on Poolal 200 000 sõjaväelast, mis teeb sellest USA ja Türgi järel suuruselt kolmanda armee NATO-s ja suurima armee EL-i liikmete hulgas.

Viimastel nädalatel on kasvanud Poola julgeolekuhirmud, sest sõda naaberriigis Ukrainas kestab. Muret on ka tekitanud Trumpi administratsiooni hiljutised segased signaalid, kuna Poola on ehitanud oma julgeolekuarhitektuuri tihedatele sidemetele USA-ga.