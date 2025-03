USA-Ukraina kõnelused: USA taastab Ukrainale sõjalise abi ja luureandmete jagamise

Viimaste nädalate jooksul on USA otsustanud peatada nii luureandmete jagamise kui ka sõjalise abi andmise Ukrainale. Pärast tänaseid kõnelusi teatas USA otsuste viivitamatust tühistamisest. Enne kõnelusi vihjas sammule USA välisminister Marco Rubio , öeldes, et see sõltub läbirääkimiste tulemustest.

Lisaks teatati avalduses, et Ukraina on valmis nõustuma kohese 30-päevase relvarahuga.

„Ukraina väljendas valmisolekut nõustuda USA ettepanekuga kehtestada viivitamatult ajutine 30-päevane relvarahu, mida saab pikendada poolte vastastikusel kokkuleppel ning mille peab Venemaa Föderatsioon heaks kiitma ja samaaegselt rakendama. Ameerika Ühendriigid edastavad Venemaale, et Venemaa vastastikkus on rahu saavutamise võti,“ kirjutati avalduses.

„Ukraina on valmis lõpetama tulistamise ja hakkama rääkima ning nüüd on nende [Venemaa] otsustada, kas nad ütlevad jah või ei,“ ütles ta. „Ma loodan, et nad ütlevad jah. Kui nad seda teevad, siis arvan, et oleme teinud suuri edusamme. Kui nad ütlevad ei, siis me kahjuks teame, mis on siin rahu takistuseks.“