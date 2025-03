Pakistani relvarühmitus ründas reisirongi ja võttis reisijad pantvangi

Quettast startinud Jaffar Expressi rong pidi jõudma Peshawari, kuid raskesti ligipääsetavas Sibi rajoonis ründas rongi Belutši Vabastusarmee. Rühmitus ütles oma avalduses, et enne rongi ründamist lõhkasid nad rööbastel pommi. Samuti väitsid nad, et rong on nende kontrolli all.