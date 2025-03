Andrei Korobeinik: riigikogul on tugev positsioon automaksu tühistamiseks

„Muutunud poliitilises olukorras on märkimisväärselt kasvanud saadikute arv, kes toetavad automaksu tühistamist. Riigikogul on võimalus selles küsimuses selgelt initsiatiiv haarata,“ ütles Korobeinik pärast tänast rahanduskomisjoni istungit, kus õiguskantsler Ülle Madise tutvustas ettepanekuid viia automaks kooskõlla põhiseadusega ning pöörata suuremat tähelepanu puuetega inimestele ja lasterikastele peredele.

Komisjoni istungil tõdes õiguskantsler, et praeguses olukorras on mitmeid suurperesid ja puuetega inimesi, kes ei suuda automaksu tasuda. Madise soovitas sellistel inimestel pöörduda kohtusse, sest lõplik otsus selle kohta, kas automaks on põhiseadusega kooskõlas, jääb riigikohtu teha.

Korobeiniku sõnul on Keskerakonna fraktsioon esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, et vabastada suurpered ja puuetega inimesed automaksust, kuid Reformierakonna juhitud koalitsioon on need tagasi lükanud. „Ka eelmise aasta suvel juhtis Keskerakond tähelepanu sellele, et automaks võib olla põhiseadusega vastuolus. Toona ei võtnud president ega õiguskantsler meie seisukohta arvesse, kuid mul on hea meel, et nüüd on õiguskantsler jõudnud samale järeldusele,“ ütles Korobeinik.

Korobeinik lisas, et Keskerakonna toel on kohtusse esitatud kaks kaebust eesmärgiga luua pretsedent, mis võimaldaks kõigil inimestel automaksu vaidlustada. „Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on põhiseaduse järgi riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all, kuid automaksu puhul pole neile erandeid tehtud. Paljudele inimestele, eriti maapiirkondades elavatele peredele ja puuetega inimestele, on auto hädavajalik, kuid automaksu tasumine võib neile olla üle jõu käiv. Halduskohus on mõlemad kaebused menetlusse võtnud ning õiguskantsleri hinnangu valguses on võiduvõimalused suurenenud,“ märkis Korobeinik.

Rahanduskomisjoni aseesimees Korobeinik tegi ettepaneku toetada õiguskantsleri seisukohta, kuid komisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) seda hääletusele ei pannud.

