Välisminister Tsahkna Pariisis: Venemaad ei tohi premeerida külmutatud varade tagasisaamisega

Tsahkna märkis kohtumistel, et Euroopa peab Ukraina abistamiseks tegema senisest rohkem ja kiiremini, et Ukrainal oleks võimalik Venemaa agressioonile vastu seista.

„Vaid siis, kui Ukraina on jõupositsioonil, on võimalik läbirääkimiste tulemustena saavutada õiglane ja püsiv rahu ning teha lõpp Venemaa imperialistlikele ambitsioonidele,“ ütles Tsahkna. Ühtlasi tunnustas välisminister Prantsusmaad liidrirolli eest Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide väljatöötamisel.

„Euroopa ees seisab praegu märgiline otsus. Kas võtta rohkem kui 200 miljardi euro väärtuses Venemaa külmutatud riigivarasid kasutusele Ukraina hüvanguks või riskida sellega, et juba mõne kuu pärast saab Venemaa need varad tagasi,“ ütles Tsahkna viidates võimalusele, et juunis ei pruugi Euroopa Liidul mõne liikmesriigi vastuseisu tõttu õnnestuda Venemaa-vastaseid sanktsioone pikendada ja Vene riigivarasid külmutatuks jätta. „Olen veendunud, et õige otsus oleks võimaldada kasutada neid varasid Ukraina tugevdamiseks, mitte agressori premeerimiseks.“