INTERVJUU | Lähis-Ida ekspert: ida-lääne kõneluste vahendamine on osa Saudi Araabia suurest muutusest

Lähis-Ida asjade ekspert Peeter Raudsik ütleb Delfile antud intervjuus, et Vene-Ukraina konfliktis pole Saudi Araabial isiklikke huvisid ja nende erapooletu vahendustöö on prestiiži küsimus. Teine lugu on aga Iisraeli-Palestiina konfliktiga, kus kuningriigil on mängus suured panused. See võib hakata mõjutama ka nende ja USA suhteid.