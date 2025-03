Tallinn kehtestab reeglid renditavatele kergliikuritele ja pisimopeedidele

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan märkis, et Tallinn on esimene omavalitsus, kes kasutab liiklusseadusest tulenevalt õigust selles valdkonnas regulatsioone kehtestada. „Siiski vajab seadus veel täiendusi, et linnadel oleks rohkem võimalusi rendisõidukite puhul liikluskorra tagamiseks. Näiteks puudub praegu õigus reguleerida rendisõidukite arvu,“ lisas Järvan.

„Ootame turuosalistelt vastutustundlikku tegutsemist ja kokkulepitud reeglitest kinnipidamist. Kuna teenusepakkujate arv kasvab, kasutab Tallinn seadusest tulenevat võimalust ning vormistab senised turuosalistega tehtud kokkulepped ametlikuks määruseks. See tagab, et nii uued kui ka juba tegutsevad teenusepakkujad lähtuvad ühtsetest reeglitest. Samuti on oluline märkida, et määrus kehtiks üksnes rendisõidukitele ega puuduta erakasutuses olevaid kergliikureid,“ selgitas abilinnapea.

Kava kohaselt annab määrus linnavalitsusele õiguse kehtestada regulatsiooni, mis aitaks parandada liiklusohutust ja linnaruumi kasutuskultuuri. Linnavalitsus saab õiguse kehtestada rendisõidukitele tehnilisi nõudeid, mille abil on võimalik seada sõiduki kasutamisele geograafilisi, ajalisi, sõidukiiruse ja parkimise piiranguid. Järelevalve tegemine delegeeritakse munitsipaalpolitseile.

Eelnõu peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.

Laupäevast algab linnas mopeedirent

Sel nädalal hakkab Tallinnas pisimopeedide renditeenust pakkuma Läti ettevõte Ride Mobility. Ride Mobity tegevjuht Edgars Jakobsons rääkis eelmisel nädalal Fortele, et plaan on teenusega alustada 15. märtsist ning tänavaile on tulemas 1000 pisimopeedi.

„Hind on sama, mis Riias: 0,22 €/min koos lisaallahindlusega hommikutundidel. Pikaajaliseks üürimiseks on võimalus teha tellimus „üks päev“, „töönädal“ või „kuu“,“ rääkis ta.

Teenuse osaks on ka e-rahakott ja klient saab e-rahakoti täitmisel lisaboonust: 5 €, 10 € +1 €, 25 € +3 €. Vaikimisi on kehtestatud sõidu järel maksmine.