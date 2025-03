Peaminister Michal riigikogule: meie sihiks on kõrge lisandväärtusega majandus

Peaminister alustas ettekannet tõdemusega, et tänases maailmas, kus poliitilised hoovused on ettearvamatud ja tormilised, on selge siht olulisem kui kunagi varem. „Meie sihiks on kõrge lisandväärtusega majandus, kaitstud ning turvaline Eesti ja tõhus riigivalitsemine,“ sõnas ta.

Michal tõi esile, et Eesti majanduslangus sai eelmise aasta neljandas kvartalis läbi ja majandus kasvab taas, samuti kasvas Eesti kaupade ja teenuste eksport. Ühtlasi on peaministri sõnul suurenenud inimeste heaolu: keskmine brutopension kasvas 11 protsenti ja sellega tõusis keskmine vanaduspensioni suhe keskmisesse palka läbi aegade kõrgeimale tasemele ehk 49 protsendini, keskmine brutokuupalk kerkis kaheksa protsenti, maksujärgne palgatulu kasvas aasta lõikes 4,2 protsenti – ületades hinnatõusu, mis oli 3,5 protsenti. „Ja see on praeguste majandusolude taustal hea saavutus,“ sõnas peaminister.

Rääkides energeetikast tõi Michal esile eduka ühinemise Lääne-Euroopa sagedusalaga ning kinnitas, et energiavalikus peavad olema taastuvelekter, tuumaenergeetika, uued juhitavad võimsused ja salvestustehnoloogia. „Lisaks kaasajastatud elektri- ja gaasivõrgud, mis kindlustavad energiajulgeoleku ja kättesaadavuse igas olukorras, olgu selleks torm, raske lumi, vigastatud liinid või küberrünnakud. Ilma puhta, kättesaadava ja taskukohase energiata on ettevõtetele uute turgude leidmine kaunis keeruline.“

„88 protsenti Eesti elanikest tunneb viimase uuringu järgi ennast koduriigis turvaliselt. Ja nii see peab ka jääma. Selle nimel töötame iga päev, et kindlustunne püsiks ja tõuseks,“ rääkis Michal ja selgitas, et Eesti valitsuse esmane ülesanne on tagada kiiremas korras NATO kaitseplaanidele vastavate sõjaliste võimete väljaarendamine.