VIDEO JA FOTOD | Hartman saadeti ministeeriumist teele pokaalide kõlisedes. Eksminister selgitab ka eilset skandaalset miljoniotsust

„Suur kummardus teile kõigile!“ ütles Hartman regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kolleegide ees peetud kõnes. Selmet, et superministeeriumis vaikselt asjad kokku korjata, toimus tänuüritus, kus löödi klaase kokku ning muljetati tehtust.

Hartman näitas Delfile oma kabinetti. Enamik isiklikke asju, näiteks fotod, viis ta juba eile ära. Küll vinnas ta nüüd seinalt alla Toomas Kuusingu maali „Viltused inimesed“. Kui see kuulub talle endale, siis nurgas töölaua kõrval on hark, mis jääbki siia. Sel on eelnevate põllumajandusvaldkonna ministrite allkirjad. Nüüd lisandub ka Hartmani oma.