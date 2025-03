VIDEO | Sotside lahkumine valitsusest Tallinna võimuliitu ei kõiguta. Ossinovski: meil on parem kultuur

Ossinovski siiski nentis, et Tallinna linnavõimul on riigi valitsusega mitmeid kokkupuutepunkte ja ühiseid projekte töös, seega puutumata linnavõim sellest muudatusest kindlasti ei jää. „Ma julgen öelda, et koostöö oli väga hea,“ sõnas ta.

Ossinovski loetles ka mitmeid näiteid, mida koos valitsusega tehti. „Näiteks ühtne Harjumaa ja Tallinna piletisüsteem koos regionaalministeeriumiga, erinevad linnaruumi investeeringud koostöös taristuministriga, mis puudutavad trammiteede ehitamist, rattateede rajamist. Siis veel Rail Balticu projekt ja Tallinna haigla küsimused,“ rääkis ta.

„Missuguseks kujuneb koostöö uue valitsuse ajal, eks seda siis elu näitab. Meie loomulikult eeldame seda, et varem kokkulepitu peab, et nende asjadega minnakse edasi, kus meil on kokkulepped saavutatud,“ ütles linnapea ja lisas, et loodetavasti ühishuviprojekte võtab valitsus tõsiselt. „Oleme igal juhul Tallinna linna poolt koostööks avatud.“

Kui riigitasandil tegid sotsid sapiseid kommentaare peaministri suunal, viidates, et Kristen Michal tegi vastavad lükked eelkõige reitingute nimel, siis Ossinovski sõnas, et linnavalitsuses reformierakondlastega seda probleemi ei ole. „Loodame, et seda vaimu siia niipea üle ei kandu, meil on siin siiski partneritel palju võrdsemad koostöö alused kui riigi tasandil,“ ütles ta.

Suhted oravatega pole muutunud

Valitsuses aga Reformierakond Ossinovski sõnul väga võimsalt domineerib. „Ilma Reformierakonnata praktiliselt valitsust moodustada ei ole võimalik, meil siin on partnerid palju võrdsemad ja ka partnerite vaheline kultuur on üksteisega palju arvestavam, seega ma loodan, et meil koostöö sama positiivses konstruktiivses õhkkonnas jätkub,“ ütles ta.