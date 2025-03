Kutse ettevõtetele taotluse esitamiseks Baltimaade konkursile „E-kaubanduse täht 2025“

„E-kaubandus ei saa eksisteerida ilma tugeva ega töökindla logistikata. Meie ülesanne on tagada, et iga saadetis jõuaks kliendini kiiresti ja tõhusalt, seetõttu on koostöö e-kaubanduse ettevõtetega üks meie aluspõhimõtetest. Sedalaadi konkursid ei aita mitte üksnes tõsta esile valdkonna kõige uuenduslikumaid ja edukamaid tegijaid, vaid inspireerivad ka neid, kes alles otsivad õiget suunda edu saavutamise teel. Meil on hea meel toetada algatusi, mis soodustavad e-kaubanduse kasvu Baltimaades ja tekitavad kvaliteetseid arutelusid selles valdkonnas tervikuna,“ rõhutab Latvijas Pasti juhatuse liige Dita Mirbaha.

Konkurss „E-kaubanduse täht“ on viimased viis aastat toonud kokku e-poode erinevatest sektoritest ning praeguseks on sel osalenud üle tuhande ettevõtte. Grand prix’ auhinna on võitnud neli ettevõtet: Azeron, Velosock, Selfnamed ja HackMotion. Need firmad on silma paistnud oma kasutajakogemuse, uuenduslike lahenduste ja kõrgete tehniliste näitajatega ning on kinnitanud oma liidripositsiooni e-kaubanduse sektoris, mida žürii kõrgelt hindab.