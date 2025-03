Keskkonnaameti juhi väitel oleks täiendaval kärpimisel väga karmid tagajärjed

„Senine õppetund on olnud, et kui anda keskkonnaameti juhile ülesanne vähendada ja kokku tõmmata, siis reeglina sealt tulemust ei tule,“ vahendab ERR Kallase intervjuud Vikerraadiole. „Arutasime peaministriga ka mitu nädalat tagasi, et peame seda tegema absoluutselt teistmoodi. Ei taha näidet tuua Ameerika Ühendriikidest, aga see peab toimuma süsteemiväliselt ehk inimene, kes pole ise süsteemi osa, peab suutma peale vaadata regulatsioonide rägastikule ja öelda, mis tuleb ära lõpetada, sest see ei tooda majandusele ega inimestele mingit heaolu juurde,“ seletas Kallas.