Rootsi julgeolekuhinnang: tõsine olukord võib halveneda ja näeme terroriohus uusi suundumusi

Täna avaldatud iga-aastases julgeolekuraportis märgiti, et Rootsi julgeolekuolukord on tõsine ja seda mõjutab ümbritsev maailm, vahendab Rootsi rahvusringhääling. Lisaks osutati mitmetahulisele terroriohule, sealhulgas välisriikidest. Raportis märgiti, et välisriigid püüavad Rootsit ja Euroopat destabiliseerida hübriidoperatsioonide abil. Esile toodi ebaseaduslik luuretegevus, küberrünnakud, tehnikavargused ja dissidentide tegevuse kaardistamine.

„On reaalne oht, et julgeolekuolukord võib veelgi halveneda ja see võib juhtuda ettearvamatult,“ sõnas Säpo juht Charlotte von Essen. „Tendentsid, mida praegu maailmas näeme, tähendavad, et teisele maailmasõjale järgnenud maailmakorraldus on laiaulatusliku väljakutse ees,“ lisas ta.

Julgeolekuteenistuse hinnangul on suur oht, et julgeolekuolukord veelgi halveneb. „See võib juhtuda viisil, mida on raske ennustada,“ ütles von Essen.

Raport märkis, et suurimaks ohuks on Venemaa. „Nende üha agressiivsem joon lääne suunas on viinud ebastabiilsema olukorrani nii Euroopas kui ka Rootsis ja meie lähipiirkonnas,“ ütles Säpo tegevjuht Fredrik Hallström.

Von Essen ütles, et NATO liikmena on Rootsil turvaline, kuid valmis tuleb olla, et sellest tulenevalt on Venemaa poolt muutunud ja suurenenud luurehuvi.

Viiepallisel skaalal hinnatakse Rootsi terroritaset neljaga. Säpo hinnangul tuleneb terrorioht vägivaldsest islamiäärmuslusest ja paremäärmuslusest. Nähakse ka internetis radikaliseerunud noorte hulga kasvu. Von Essen märkis, et neid noori köidab vägivald ning võõrvõim saab neid veenda vägivaldseid tegusid toime panema. „Näeme suundumusi muutunud terroriohu suunas, mis on varasemast palju mitmetahulisem,“ lisas ta.

