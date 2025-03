Kaitseministrit asendaval Jürgen Ligil pole NATO saladuse luba

Õhtuleht kirjutab, et praktikas tähendab see seda, et Ligi saadetakse riigikaitse arutelude ajaks valitsuse koosolekult ukse taha, kuna Eesti kaitseplaanid on osa ka NATO kaitseplaanidest.

Kuigi peaminister Kristen Michal on Ligil mitu korda soovitanud saladuse loa ära teha, viimati tänavu veebruaris, pole ta seda siiani teinud ja on põhjendanud seda ajapuudusega. Teisalt tõdes ta, et tegemist olevat ka keerulise bürokraatliku protsessiga. „Mul pole seal küsitavaid andmeid ja kardan teha kusagil vea,“ ütles ta Õhtulehele.

Loa puudumine ei takistanud aga Ligil märtsi alguses asendada puhkusel viibinud kaitseminister Hanno Pevkurit. Olukord oli murettekitav, kuna võimaliku kriisi puhkemisel oleksid Ligi käed jäänud lühikesed ja ta oleks kogu oluliselt inforuumist pidanud välja jääma.

Teema olulisusele on rõhunud opositsioonipartei Isamaa, mille esimees Urmas Reinsalu on esitanud peaministrile ka arupärimise, miks Ligil endiselt luba puudub. „Kui valitsuses julgeoleku eest vastutavad kolm ministrit keset geopoliitilist julgeolekukriisi puhkasid, oli just Jürgen Ligi kaitseministri ametlik asendaja,“ märkis Reinsalu.

„Rahandusminister vastutab NATO kaitseplaanide rahastamise eest riigieelarvest – ja meedias avaldatud info kohaselt plaanib ta neid rahastusotsuseid peagi valitsuses tutvustada,“ ütles Reinsalu. „Kuidas saavad need otsused olla adekvaatsed, kui rahandusminister ise ei oma ligipääsu plaanidele, sest ta pole suvatsenud vaatamata peaministri suunistele vastavat luba taotleda?“

Reinsalu viitas, et Kaja Kallase peaministriks oleku ajal vabastati ministreid puuduva saladusloa tõttu ametist. „Nüüd, Kristen Michali valitsuse ajal on selline minister saanud juhtiva rolli meie julgeoleku koordineerimisel ja rahastamisel. See on väga murettekitav,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada