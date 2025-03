„Delfi erisaade“: valitsusest välja visatud sotsid võivad olukorrast võita

„Toimetulek on julgeolek!“ hõikasid sotsid mullu Euroopa Parlamendi valimiste loosungit. Ühiskondlik asjade seis on aga pöördunud selliseks, et julgeolek on rauas. Konjunktuur ei soosi sotse. Opositsiooni sattumine ei pruugi olla neile halvim variant.