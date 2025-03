VIDEOD | Ukraina korraldas Moskvale seni suurima droonirünnaku

Enamik droonidest – 126 – tulistati alla Kurski oblasti kohal Venemaal, millest osa on Kiievi vägede kontrolli all, vahendab Associated Press. 91 tulistati alla Moskva oblasti kohal, väitis Venemaa kaitseministeerium oma avalduses. Teised avalduses loetletud piirkonnad olid Belgorod, Brjansk ja Voronež Vene-Ukraina piiril ning sügavamal Venemaal asuvad piirkonnad, nagu Kaluga, Lipetsk, Nižni Novgorod, Orjol ja Rjazan.

Varem hommikul teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et teisipäeva hommikul tulistati alla 69 Venemaa pealinna pihta sihitud Ukraina drooni. Vähemalt 11 drooni tulistati alla Venemaa pealinna ümbritsevas Moskva oblastis Ramenskoje ja Domodedovo rajoonis, ütles Sobjanin sõnumirakenduses Telegram. Ta ei täpsustanud, kus teised droonid alla tulistati, märkides ainult, et need lendasid Moskva poole.

Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjovi sõnul hukkus droonirünnakus üks ja sai haavata kolm inimest. Ta ütles, et rünnak kahjustas Ramenskoje rajoonis asuva elumaja seitset korterit.

Venemaa uudisteagentuuri TASS teatel hukkus kõigis rünnakutes kokku kümme ja sai viga 96 inimest.

Sobjanin väitis ka, et Moskvas sai kahjustusi ühe hoone katus, mida ta pidas oluliseks.

Tegemist on viimaste kuude suurima Moskva-vastase rünnakuga, mis toimus tund enne Ukraina delegatsiooni kohtumist USA kõrgeima diplomaadiga Saudi Araabias, et arutada kolm aastat kestnud sõja lõpetamist.

Samas ei õnnestunud Reutersil rünnakuteateid iseseisvalt kontrollida. Ukrainalt kohe kommentaari ei tulnud.

Kiiev on sageli öelnud, et nende Venemaa pihta antud löögid on mõeldud sõjalise tähtsusega taristu hävitamiseks.

