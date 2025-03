VIDEOD | Ukraina korraldas Moskvale seni suurima droonirünnaku

Vähemalt 11 droonist tulistati alla Venemaa pealinna ümbritsevas Moskva oblastis Ramenski ja Domodedovo rajoonis, ütles Sobjanin sõnumirakenduses Telegram. Ta ei täpsustanud, kus teised droonid alla tulistati, märkides vaid, et need „lendasid Moskva poole“.

Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjovi sõnul hukkus droonirünnakus üks ja sai haavata kolm inimest. Ta ütles, et rünnak kahjustas Ramenski linnaosas asuvas elumajas seitset korterit.

Sobjanin väitis ka, et Moskvas sai kahjustusi ka ühe hoone katus, mida ta nimetas „oluliseks“.

Tegemist on viimaste kuude suurima Moskva vastu suunatud rünnakuga, mis toimus ajal, mil Ukraina delegatsioon kohtus Saudi Araabias USA kõrgeima diplomaadiga, et arutada kolm aastat kestnud sõja lõpetamist.

Kiiev on sageli öelnud, et nende löögid Venemaa pihta on suunatud üldiste sõjaliste võtmetähtsusega infrastruktuuri hävitamiseks.