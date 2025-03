Hartman eraldas enne oma ministrikoha kaotamist Haapsalu raudtee tarbeks 15 miljonit eurot. Ligi: see oli ebaseaduslik

Delfi Maaleht kirjutas eile, 9. märtsil, kuidas regionaal- ja põllumajandusministeerium on valmis andma jah-sõna vahepeal riiulile lükatud Haapsalu raudtee ehitusele. Valitsus pidi oma otsuse ütlema märtsi lõpus, kuid Piret Hartman tegi otsuse veel enne oma portfelli kaotamist ära.

„Raudtee on meie ühistranspordi selgroog, seega on selle liini väljaehitamine väga oluline,“ lausus regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. „Tegemist on olulise osaga ühistranspordireformist.

Hartmani sõnul saaks selle raha eest saaks raudteed edasi ehitada seitse kilomeetrit. Uus minister võib aga Hartmani otsuse tagasi keerata.

Rahandusminister Jürgen Ligi avaldas lootust, et lahkuvate ministritega ei lähe ministeeriumidest kaotsi muud vara. „Kuna juba on kuulda juubeldajaid, ütlen ära, et see katse oli ebaseaduslik ja jääb lõpetamata,“ sõnas Ligi.

Riigieelarve ja muud regulatsioonid ütlevad Ligi sõnul täpselt ära raha kasutuse otstarbe ja otsustajate pädevuse piirid. „Ainuüksi poliitiline kultuur ei luba selliseid otsuseid teha lahkujal, aga praegu ületas ta volitusi ka juriidiliselt,“ lisas ta.

„Kostunud lootus, et „Reformierakond“ ei julge otsust muuta, on asjatu. Esiteks teevad siin otsused valitsus ja Riigikogu, mitte ükski partei. Teiseks, ebaseaduslikku otsust ei eksisteeri, mistõttu teda ei saa ka tühistada. Ka sotside soovide suhtes on seadused ülemad ja nende meelelahutuslikud eesmärgid siin ei täitu,“ sõnas Ligi.

Veebruari algul jõudis lõpule uue raudtee viimase, Haapsalu–Rohuküla lõigu projekteerimine.

Kaks aastat tagasi oldi uue raudtee ehitamisele juba üsna lähedal. Ehitushankel saadi Turba–Risti vahelise raudteelõigu maksumuseks 34 miljonit eurot. Raha pidi toona tulema Euroopa Liidult, täpsemalt Eesti taaste- ja vastupidavuskavast. 2022. aasta juuni lõpus otsustas aga valitsus jätta Turba–Risti raudteelõigu rahastamata.

Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütles Maalehele, et kui pärast rahastusotsuse saamist kulgeb kõik tõrgeteta, võiks Turba–Risti lõik valmida kahe-kolme aasta jooksul. Rohukülla võiks raudtee kõige positiivsema stsenaariumi puhul jõuda umbes viie aasta pärast.

