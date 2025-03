Läti julgeolekuteenistus kinnitas Eesti kodaniku kinnipidamist spionaaži alusel. Temaga oli kaasas ka Ukraina kodanik

Läti riiklik julgeolekuteenistus (VDD) teatas Delfile, et 24. veebruaril pidas teenistus kinni Eesti ja Ukraina kodaniku kahtlustatuna teabe kogumises Läti kriitilise taristu objektide kohta. Teenistus teatas, et kriminaalasi algatati nende vastu Läti kriminaalseadustiku paragrahvile 85 lõige 1, mis tähendab konfidentsiaalse teabe ebaseaduslikku kogumist eesmärgiga edastada see välisriigile või välisorganisatsioonile kas otse või vahendaja kaudu.