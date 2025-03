Kurikuulsa Vene marurahvuslase vastu avalduse kirjutanu: ta ei suutnud kohtus oma telefoninumbritki eesti keeles öelda

„Ma sattusin Gorlovi peale juhuslikult. Mind häiris see, et inimene, kes elab Eestis, toetab raevukalt Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja avaldab toetust Venemaale, kuigi see riik sooritab iga päev Ukrainas sõjakuritegusid. Kahjuks on tal jälgijaid, kes vaatavad, kuidas ta levitab Vene propagandat. Ma püüdsin seda takistada,“ selgitab Aleksandr oma motiive, miks ta pöördus politseisse. Morozov kuulas Gorlovi striime ajavahemikus juulist oktoobrini 2024. Kõige agressiivsemad väljaütlemised Ukraina ja Eesti vastu salvestas ta lühikeste videoklippidena.