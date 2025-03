Endine peaminister Andrus Ansip sotside valitsusest välja heitmisest: ammu oleks aeg olnud!

Andrus Ansip rõhutas Delfile, et on poliitikast kaugenenud ning pole kõikide otsuste tagamaadest informeeritud, kuid märkis siiski, et sotside heitmine valitsusest oli õige otsus ja selleks oleks ammu juba aeg olnud. Ta rääkis, et sotsidel oli valitsuses hulga ettepanekuid, millele polnud rahalist katet. „Kui sotsid ütlevad, et alandame toiduainetele käibemaksumäära, siis see on täpselt samast kategooriast: teeme heateo, teeme kingituse, aga kes kingituse kinni maksab?“ nentis ta.