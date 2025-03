Sotsid kaotasid ministriportfellid. Kes läheb riigikogusse, kes kaob pildilt?

Kõige hiljem, suvel, sai oma portfelli Vladimir Svet, kelle sõnul on täna toimunut lahti mõtestada üsna lihtne. „Reformierakonna ja Eesti 200 reiting on ajalooliselt madal. Nad on otsustanud, et lahendavad seda probleemi nii, et vähendavad valitsuse esindatust ja viivad selle parlamendi mandaatide mõttes piiri peale ning panevad süü kõikide probleemide pärast just sotsiaaldemokraatidele,“ rääkis ta.