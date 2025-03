VIDEO | Michal: ühiskond ei vaja tänases ajastus venivat debatti

Michal kinnitas, et lõplik otsus sotside koalitsioonist väljaviskamise osas tehti täna hommiku Reformierakonna fraktsiooni koosolekul. „Tagasiside (fraktsioonikaaslastelt - toim.) on mõistev. Ega ühiskond tänases või ükskõik millises ajastus tegelikult ei vaja sellist venivat debatti ja võib-olla isegi tüli. Kui valitsuses on mure ja valitsus ei toimi täpselt nii nagu ta toimima peab, siis peaminister või kapten peab hoolitsema, et see toimiks.“

Michal ütles, et tehakse uus koalitsioonilepe ning neli ministrit vahetatakse välja. Ta nentis, et uus valitsus toimib napi parlamendienamusega.

Sotsid on väitnud, et Reformierakond püüab koalitsiooni lõhkumisega oma reitingut päästa. „Reiting on ju kõigile avalik number ja see reiting peegeldab ka seda, kuidas inimesed näevad neid varasemaid maksuotsuseid, mida me tühistame. See on kindlasti üks ebamäärasus, ebakindlus majandusvaldkonnas laiemalt, mis peegeldab ka seda, et olulised otsused majanduses on seisnud. Nagu öeldud see sama, mis puudutab oskustöötajaid ja mis puudutab bürokraatia vähendamist, reeglite lihtsustamist. Kindlasti on sõjal, ebakindlusel ja julgeolekuolukorral ka oma baas,“ rääkis Michal.

„Kui me saame selgema joone ja Reformierakond piltlikult öeldes ideoloogiliselt või mõtteliselt naaseb koju, küllap me suudame oma valijatele ka selle sõnumi anda, et me teame, mida me teeme, see valitsus on selgema joonega. Ehk siis tänasest või homsest lõppeb ära see mitme sõnumi andmine valitsuse nimel.“

