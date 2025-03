VIDEO | Briti rannikul põrkas kaubalaev kokku tankeriga, üks inimene on kuulutatud kadunuks

Kohal on rannavalve kopter ja neli vetelpäästemeeskonda. Osal meeskonnaliikmetest õnnestus põlevatelt laevadelt lahkuda. BBC teatas meie aja järgi kella 17 paiku, et kaldale on toodud 36 inimest. BBC kirjutas kella 22 paiku, et kaubalaeva Solongi 14 meeskonnaliikmest on üks kadunud.

Põlema süttinud tanker kannab nime Stena Immaculate ja see sõitis USA lipu all, teatab portaal Marinetraffic. Kaubalaev Solong sõitis Portugali lipu all. BBC vahendab, et ehkki Stena Immaculate tegutseb erakätes, on see üks kümnest laevast, mida saab lepingute järgi sõja korral kasutada USA armeele nafta toimetamiseks.