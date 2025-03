VIDEO | Lauri Läänemets: otsus sotsid valitsusest välja visata tehti juba kolm nädalat tagasi

Läänemets märkis, et otsus sotsid valitsusest heita sai koalitsiooninõukogus selgeks juba nelja minutiga. Ta lisas, et Michali sõnul oli valitsus ajanud liiga vasakpoolset poliitikat ja nüüd on plaanis minna poliitikaga paremale poole. „Idee on see, et kaotatakse ära julgeolekumaks. See vist päris paremale poole minek pole, riigi võlakoorma nii palju suurendamine,“ märkis Läänemets ja lisas, et tegelik põhjus sotside väljaviskamiseks on Michali paanika Reformierakonna reitingu üle.