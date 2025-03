Britid annavad Zelenskõile kiirkursust, kuidas vältida uusi tülisid USA-ga. Samas on Trump solvunud ka brittide peale

Ajalehe teatel käis nädalavahetusel just sellisteks konsultatsioonideks Kiievis Starmeri julgeolekunõunik Jonathan Powell, kes õpetas Volodõmõr Zelenskõile nippe Donald Trumpi lepitamiseks.

Paralleelelselt üritab Starmer lehe teatel veenda Trumpi ja tema alluvaid, et USA peaks taastama luurekoostöö Ukrainaga. Pühapäeval andis Trump mõista, et USA on sellisele otsusele väga lähedal. Samal teemal vestlesid hiljuti ka Starmeri ja Trumpi julgeolekunõunikud Jonathan Powell ja Mike Waltz.

Ajaleht Daily Mail aga kirjutas pühapäeval, et Trump tunneb solvumist ka Ühendkuningriigi suhtes. Põhjuseks on Valges Majas toimunud Trumpi ja Zelenskõi kohtumisele järgnenud visiit, kus Zelenskõi sai Londonis audientsi kuningas Charles III-ga.

Samasugune kohtumine peaks toimuma ka Trumpi riigivisiidil Ühendkuningriiki, mille ajakava on diplomaatide vahel täpsustamisel. Daily Maili andmeil on Trump aga solvunud, kuna nüüd tundub tema kohtumine kuningaga vähem eriline. Vastuseks Trumpi administratsiooni kaebustele olevat Briti valitsuse esindajad öelnud, et kuningas soovis ise Zelenskõiga kohtuda ning valitsusel ei kõlvanud talle vastu rääkida.

Samuti olevat Valget Maja ärritanud Charles III 3. märtsi kohtumine Kanada peaministri Justin Trudeauga, kes on samuti tugeva USA surve all. Kanada põhiseadusliku korra järgi on Briti monarh ka Kanada riigipea. USA peab kohtumist Kanada ja Ukraina liidritega Ühendkuningriigi solidaarsusavalduseks nendele riikidele ning seega kaudseks ninanipsuks Trumpile.

„Suhted Washingtoniga läksid pärast [Trudeau ja Charlesi kohtumist] selgelt külmemaks,“ möönas üks Briti allikas lehele. „Meie ütlesime neile, et kuningas otsustab ise, kellega kohtub.“

Briti valitsus ütles ametlikus kommentaaris, et ei saa aru, millest Daily Mail räägib ning valitsus peab USA-d väga oluliseks liitlaseks. „Ei ole kaht riiki, mille majandus-, kaitse-, julgeoleku- ja luurehuvid oleks lähemalt seaotud,“ öeldi teates. „Jätkame käsikäes koostööd ja ootame võimalust president Trumpi võõrustada.“

