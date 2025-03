Venemaa jätkab Kurski oblastis edasitungimist, osa Ukraina üksuseid on riigipiirist ära lõigatud

Pühapäeval teatas Venemaa vähemalt kolme Kurski oblasti küla hõivamisest. Vene sõjablogijate väitel langes esmaspäevaks Venemaa kätte Ivaškovski küla ning Kurski oblastis on tekkinud „katel“ või mitu erinevat „taskut“, kus võib lõksus olla mitu tuhat Ukraina sõdurit. Kõigi märkide kohaselt on Ukraina üksused Kurski oblastis taandumas.

USA-s tegutseva mõttekoja Sõjauuringute Instituut igapäevases raportis märgitakse, et Vene vägede kiirele edule Kurski oblastis võis kaasa aidata USA otsus lõpetada Ukrainaga luureandmete jagamine. Andmete jagamine lõppes 5. märtsil ning seejärel hakkasid Vene üksused Kurski oblastis kiirenevas tempos edasi tungima. Laupäeval ajakirjas Time ilmunud artiklis ütles anoüümne Ukraina valitsuse allikas, et kõige rohkem kahju on luureandmetest ilmajäämine tekitanud just Kurski oblastis.