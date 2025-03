Lauri Läänemets valitsuse kukkumisest: Kristen Michal eelistas erakonna reitingut Eesti huvidele

„Kahetsusväärselt seadis peaminister valitsust laiali saates esiplaanile oma erakonna ja mitte Eesti huvid. Geopoliitilselt ülimalt keerulisel ajal korraldas Reformierakonna esimees inetu näitemängu ja kutsus otsitud põhjustele tuginedes esile valitsuskriisi. Nelja aasta jooksul on Eesti saamas viiendat valitsust ja sellel valitsusel on ühiskonnas kriitiliselt madal kandepind – Reformierakonnal ja Eesti 200-l on kahe peale kokku vaid 15-protsendiline toetus. Loodaval valitsusel puudub ühiskonnas toetusbaas. On väga kahju, et otsustati ajada oma erakonna ja mitte Eesti asja,“ ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul vajab Eesti praeguses pingelises julgeolekuolukorras, kus ees seisab raskeid otsuseid, kõige vähem poliitilist mängurlust.

„Reformierakonna ja Eesti 200 süüdistused sotsiaaldemokraatide aadressil on pastakast välja imetud, et mitte öelda valed. Konkurentsiseaduse pidurit tuleb otsida Eesti 200-le lähedal olevates ärimeestes, regionaal-ja põllumajandusministri määrus hoopis vähendab bürokraatiat ja lihtsustab toidu annetamist, samamoodi on tõest kaugel energeetikat puudutavad väited,“ märkis Läänemets.

„Varem praeguse peaministri ja tänase riigisekretäri (Keit Kasemetsa - toim.) ning praegu Reformierakonna ministri poolt juhitud kliimaministeerium ei saanud oma arvutustega hakkama ning meile esitati arvutused, kus meretuuleparkide hind oli mulle teadaolevalt 2-3 korda üle hinnastatud. See asjaolu paratamatult vähendas ka kogu ülejäänud arvutuse usaldusväärsust,“ sõnas Läänemets.