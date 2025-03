VIDEO | Trump ütles, et Ukraina võib kaardilt kaduda, ja keeldus vastamast, miks ta ei täida Venemaale tehtud ähvardust

Presidendi ametilennukis antud pressikohtumisel avaldas Trump lootust, et Saudi Araabias toimuv USA-Ukraina kohtumine toob Vene-Ukraina rahu lähemale. Küsimusele, kas Ukrainaga luureandmete jagamine võib jätkuda, vastas Trump, et see on juba peaaegu jätkumas. „Teeme kõik, mida saame, et Ukraina hakkaks asja tõsiselt võtma,“ ütles Trump, kelle sõnul hukkus lõppenud nädalal sõjategevuses vähemalt 2000 Vene ja Ukraina sõdurit. „Ma ütlen, et neil pole häid kaarte. Kellelgi pole, Venemaal ka pole. Vaja on teha diil ja tapmine lõpetada.“