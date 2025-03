OTSEBLOGI ja VIDEO | Sotsid visati valitsusest välja. Michal: uus võimuliit jätab ära ettevõtete tulumaksu

Margus Tsahkna nentis, et tänasega saab üks koalitsioon läbi. „Ma arvan, et see on hea päev sellepärast, et meil on vaja selgust. Eriti selles keerulises julgeolekupoliitilises olukorras inimesed tahavad, et oleksid valitsusepoolsed otsused, mis oleksid selged, mis oleksid maailmavaatelised ja mis annaksid ka kindlustunde eelkõige ettevõtjatele, Eesti tööinimestele, et mis siis meie majanduskeskkonnast saab.“