„Kahetsen! Ma ei saa isegi normaalselt magada.“ Mere puiestee pussitaja sõnutsi on tal kahju, aga prokurör seda ei usu

Täna toimusid kohtulikud vaidlused ja oma lõppsõna sai öelda Maksimov. „Tahtsin teda hirmutada, et ta jätaks mu rahule,“ sõnas Maksimov, hääl värisemas. Ta viitas, et lisaks peatsele ohvrile oli tollega kaasas veel üks mees. „Nad olid suuremad, ma olen neist väiksemat kasvu,“ jätkas ta ning tõi välja, et temaga ühes olid ta poeg ja kallim. Ehk ta olevat nende pärast muretsenud.