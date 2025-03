Minister Keldo valab valitsustülile õli tulle: sotside ettepanek on vastutustundetu rahakülv

Täna pärastlõunal koguneb koalitsioon arutama valitsuses tekkinud riidu, kus Sotsiaaldemokraatlik Erakond seisab vastamisi Reformierakonna ja Eesti 200-ga . Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) on vihjanud, et valitsus võib tööd jätkata sotsideta.

„Sotsiaaldemokraatide miljardi euro suurune majanduspakett ei ole midagi muud kui avaliku sektori kulude suurendamine ja vastutustundetu raha külvamine majandusse ajutise efekti saavutamiseks,“ kritiseeris Keldo täna ühismeedias. „Tuletan meelde, et Eesti riigieelarve on üle miljardi euroga miinuses ja riigi julgeolek vajab vähemalt samas suurusjärgus vahendeid juurde.“

Ministri sõnul on tõelised majanduse konkurentsivõime suurendamise ettepanekud juba arutlusel, kuid valitsuses blokeeritud. „Majanduse konkurentsivõime kasvatamine ei käi läbi raha jagamise. Meil on majanduses struktuursed probleemid, mille lahendamiseks on tegevused. Tegevuste elluviimiseks on vaja otsuseid, mida suuresti sotside vastuseisu tõttu teha ei saa,“ süüdistas Keldo.