Ukraina plaanib USA-ga kohtumisel välja pakkuda osalise relvarahu

Reutersiga rääkinud USA ametnike sõnul oodatakse kõnelustel eelkõige kinnitust, et Ukraina on rahu saavutamiseks valmis tegema Venemaale materiaalseid järeleandmisi, mis tähendavad ka territooriumi loovutamist. „Tahame näha, et ukrainlased ei ole huvitatud mitte ainult rahust, vaid realistlikust rahust,“ ütles üks ametnik. „Kui nad on huvitatud ainult 2014. aasta või 2022. aasta piiride taastamisest, siis see näitab midagi.“