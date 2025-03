„Ole vait, pisike mees.“ Musk ja USA välisminister Marco Rubio mõnitasid Poola välisministrit

Sikorski kirjutas vastuseks oma kontol, et Starlinki kasutamist rahastab Ukrainas tegelikult Poola, kes maksab selle eest 50 miljonit dollarit aastas. „Jättes kõrvale see, kui eetilne on agressiooni ohvri ähvardamine, siis oleme sunnitud otsima teisi tarnijaid, kui SpaceX peaks osutuma ebausaldusväärseks,“ kirjutas Sikorski. Ukraina kasutab umbes 42 000 Starlinki terminali.