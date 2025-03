Läänemets läheb valitsustüli lahendama kolme ettepanekuga

Läänemetsa sõnul peaksid need plaanid olema igati realistlikud. „Nii saame toetada oma majandust ja julgeolekut, aga pikas perspektiivis taastada ka Eesti inimeste usalduse valitsuse suhtes,“ lisas ta. „Pole saladus, et kõigi tänaste koalitsioonipartnerite toetus on täna surve all. Eesti inimeste usaldust saame aga taastada julgete ja konstruktiivsete sammudega, mitte omavahelise kempluse või juba viienda valitsuse moodustamisega viimase nelja kriisiaasta jooksul,“ lausus Läänemets, märkides, et tänaste geopoliitiliste väljakutsete valguses on oluline, et valitsus suudaks pakkuda stabiilset ja kindlakäelist riigijuhtimist.