NBC: maavarade lepe ei tähenda USA relvaabi taastumist. Trump soovib ka alade loovutamist ja Zelenskõi tagasiastumist

Kahe USA ametniku sõnul on Trump allvuatele öelnud, et materiaalse ning luuerabi taastamiseks peab Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi muutma oma suhtumist USA-Vene „rahukõnelustesse“. Eelkõige peaks Zelenskõi nõustuma territooriumi loovutamisega, kuna Venemaa on selle seadnud Ukrainaga peetavate kõneluste eeltingimuseks. Samuti tahab USA, et Ukraina alustaks oma põhiseadust rikkudes valimiste korraldamist sõjaseisukorra ajal ning Zelenskõi võiks Trumpi arvates kaaluda ka tagasiastumist.

Nädala alguses selgus, et USA on peatanud Ukrainale relvaabi toimetamise ning luurealase koostöö. Neljapäeval lubas Trump kehtestada Venemaale uusi tariife ja sanktsioone, kui see jätkab Ukraina-vastaste rünnakutega. Reedel andis Venemaa Ukraina linnade vastu ulatuslikke õhulööke, mis tapsid vähemalt 20 inimest. Ühtegi USA poolset sammu sellele ei järgnenud. Trump tegi reede õhtul uue avalduse, milles ütles, et sõjas on kõik kaardid Venemaa käes. Laupäeval ütles Trump Venemaa rünnakuid kommenteerides, et Vladimir Putin teeb seda, mida igaüks sellises olukorras teeks.

Valge maja julgeolekunõukogu pressiesindaja ütles NBC-le, et Ukraina on viimastel päevadel astunud positiivseid samme ning Saudi Araabia kohtumine toob sõja lõpu loodetavasti lähemale. Ka NBC-le Trumpi hoiakust rääkinud allikad avaldasid lootust, et vabariiklastest kongresmenide surve kannab vilja ning relvaabi võidakse siiski taastada juba algaval nädalal.

Politico teatas neljapäeval, et Trumpi alluvad pidasid hiljuti kõnelusi Ukraina opositsioonipoliitikute Petro Porošenko ja Julija Tõmõšenkoga. Mõlemad tegid seejärel avalduse, kus teatasid, et ei toeta sõja ajal põhiseadusvastaste valimiste korraldamist.

Eelmisel nädalal avaldatud Kiievi sotsioloogiainstituudi küsitluse järgi kasvas Zelenskõi toetus rahva seas pärast 28. veebruaril Trumpiga toimunud kohtumist 68% juurde, kuigi alles veebruari alguses oli see 57%.

