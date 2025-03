Jalaväemiinide kasutuselevõtt on Eestis jälle päevakorras. Raimond Kaljulaid: pole võimalik otsust lõpmatuseni edasi lükata

Reedel teatas Poola peaminister Donald Tusk , et toetab Poola lahkumist jalaväemiine keelavast Ottawa konventsioonist. Ka Leedu ja Soome kaaluvad leppest lahkuda, Lätis koguti lahkumiseks allkirju.

Ka Eestis on möödunud aasta lõpust hakatud arutama leppest lahkumist. Detsembris toimunud riigikaitsekomisjoni istungil leidis komisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200), et valitsus konventsioonist lahkumist ilmselt ei algata, riigikogus pole põhjust lahkumisprotsessi alustada ning teema juurde võib tagasi tulla, kui on õige aeg – näiteks siis, kui lõpeb sõjategevus Ukrainas.