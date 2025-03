Lätis vahistati spionaažikahtlustuse alusel Eesti kodanikust rongifotograaf

Eesti välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Mihkel Tamm kinnitas, et ministeerium on juhtunust teadlik ning Läti ametiasutused on neid sellest teavitanud.

„Meie sõber Matthias Rikka istub 24.02 Riia vanglas kinni §85.1 spionaaži kahtlustusega. Me kõik teame et see on jama ja Läti jõustruktuuride paranoia ohver,“ märkis autor postituses, lisades, et kutsub kõiki Rikkale toetust avaldama. Postituse tekst avaldati ka ingliskeelsena.