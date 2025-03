VIDEO | Austraaliat tabas troopiline torm, mis põhjustas massilisi elektrikatkestusi

Algselt eeldati, et tsüklon Alfred tabab Austraaliat neljapäeva õhtul. Lisaviivitus suurendas elanike ärevust piirkonnas, kus tsükloneid esineb harva.

Sellest olenemata on ametnikud on hoiatanud, et elanikud jääksid siseruumidesse ja ei kaotaks valvsust, sest tormioht pole veel möödas. Hetkel peetakse kõige suuremaks ohuks üleujutusi. Tugevat vihmasadu ennustatakse ka järgnevateks päevadeks.