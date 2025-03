Süüria valitsusvägede ja Assadi toetajate kokkupõrgetes on hukkunud sadu tsiviilisikuid

Suurbritannias asuv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus on viimastel päevadel teatanud mitmetest lahingutest. Nende sõnul on hukkunute seas ka naisi ja lapsi.

Kokkupõrked said alguse varitsusrünnakust Latakias julgeolekuoperatsiooni läbi viinud valitsusvägede vastu. Piirkonnas elab alaviidi vähemus, kes on Assadi tugevad toetajad.

Süüria üleminekuperioodi president Ahmad al-Sharaa lubas reedel televisioonis peetud kõnes, et ta võtab vastutusele isikud, kes vastutavad kümnete Süüria julgeolekutöötajate tapmise eest. Samuti kutsus ta julgeolekujõudusid üles „tagama, et ei toimuks ülemääraseid või põhjendamatuid vastumeetmeid“ pärast teateid paljude tsiviilohvrite kohta kokkupõrgetes.

Kaitseministeeriumi allikas ütles laupäeval riigimeediale, et rikkumiste peatamiseks ja rahu taastamiseks on kõik rannikule viivad teed on blokeeritud. Samuti on rannikuäärsete linnade tänavatele paigutatud julgeolekujõud, vahendab Reuters.