Sotsid: Michal, mis on sinu tegelik plaan? Michal: muuta Eesti põhjamaiseks Iisraeliks või Lõuna-Koreaks

Eile õhtul tegi sotside juhatus kriitilise avalduse, milles heideti valitsuspartneritele ette, et viimaste päevade meediarünnakute põhjus on Eesti 200 ja Reformierakonna madalast reitingust tingitud närvilisus. „Koalitsioonipartnerite lootus pöörata oma reitingud tõusule, süüdistades kõiges sotsiaaldemokraate ja lammutades valitsust, on lühinägelik ja vastutustundetu. Kuidas saame ühiskonnale usutavalt rääkida julgeolekust ja kindlustundest, kui meie valitsuste eluiga on alla aasta?“ seisis avalduses.

Kristen Michal sõnas Delfile, et küllap peegeldavadki reitingud tahtmist, et majanduses asjad paraneksid ja läbi selle ka inimeste heaolu. „Selleks on tarvis valitsuse suuremat ja kiiremat otsustavust. Oluline on, mida valitsus teeb kaitse tagamisel ja majandusvabaduse ning jõukuse kasvuks,“ ütles ta. „Isegi prillidega inimene, nagu mina, ei suuda meenutada, mis oli kellegi reiting, kui tehti vanemahüvitis või kui sündis üks või teine oluline otsus. Aga otsused ja teod loevad. Seepärast on muutust vaja, et asjad hakkaksid juhtuma.“